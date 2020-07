El Presidente prometió a los empresarios que no habrá default y habló sobre la economía post-pandemia

Discurso por el 9 de Julio del Presidente Alberto Fernández

Churros, pastelitos y chocolate caliente y una conversación cargada de imágenes, señales y promesas de futuro. Así fue el encuentro que mantuvieron esta mañana el presidente la Nación, Alberto Fernández, junto a su círculo más intimo del gabinete y los presidente de las cámaras empresarias que componen el Grupo 6 (G6).

Sin el tradicional Tedeum, el Gobierno encontró el momento para la foto que más le gusta, la del “es con todos”. Con un atril en el centro, el Presidente habló con todos los gobernadores en las pantallas de fondo, lo puso en la categoría de “amigo” a Horacio Rodríguez Larreta y lo hizo rodeado de empresarios. Ahí, en primera fila y mirando a cámara estuvieron por la Sociedad Rural Argentina, su presidente Daniel Pelegrina, Miguel Acevedo y Carolina Castro, por la Unión Industrial Argentina (UIA); Adelmo Gabbi, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Eduardo Eurnekian, por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Javier Bolzico, por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y Néstor Szczech, por la Cámara Argentina de la Construcción. También asistió el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

Luego del mensaje presidencial se retiraron y los empresarios compartieron un chocolate caliente con churros y pastelitos con Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Fernández aseguró que se llegará a un acuerdo con los acreedores

“La conversación fue muy buena, en un muy buen clima” explicó uno de los empresarios que participó del encuentro. “ No estamos en un momento de tener conversaciones superfluas, el presidente lo sabe y así son las charlas” . Luego de resaltar las bondades de la comida, el hombre de negocios dijo que hubo “dos ejes globales y después fueron temas más particulares. En primer lugar, le preguntamos cómo creía que iba avanzar l a discusión de la deuda y nos dijo que iba a salir bien, que no íbamos a caer en default”. El dato que más esperanzó a los empresarios fue que de boca del Presidente escucharon que el acuerdo con los acreedores “permitirá ir aflojando el cepo” cambiario.

El segundo eje fue el campo. Pelegrina quedó sentado en primera fila, a la derecha del Presidente en el anuncio y cuando estaban disfrutando el chocolate uno de los empresarios le hizo saber que había preocupación con el sector agropecuario. “Le explicamos que estamos todos atrás del campo y el Presidente nos dijo que ellos también, que cuentan con todo su apoyo”, señaló uno de los asistentes.

El Presidente señaló ante los empresarios que habrá acuerdo por el canje de deuda y que a partir de ese momento se trabajará en ir flexibilizando el cepo.

El titular de la SRA aprovechó el reparo de sus compañeros y el lugar de privilegio que le dio Presidencia en el acto -quedó más cerca el campo que la industrial del Presidente- y conversó con Cafiero sobre la guía para denuncias de delitos rurales que le enviaron al ministro de Agricultura y la preocupación por el cierre de las fronteras que están llevando adelante las provincias. Pelegrina entregó otra carpeta, pero esta vez a Béliz que contenía una “Propuesta del Campo y la Producción”.

Luego hubo charlas más individuales pero, por lo que pudo reconstruir Infobae con varios de los presentes, la línea fue la misma. “Todos fuimos con alguna idea, puntual, ya no estamos en momentos de discusiones filosóficas. Hay muy buena recepción y se está trabajando en la salida a la cuarentena, en los planes que necesita cada sector y cada región. Puedo dar fe que se está trabajando, puede ser que las cosas no salgan, pero hay mesas de seguimiento, no es que te escuchan y siguen como si no hubieras dicho nada”.

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, a la derecha del Presidente

Por el lado del Gobierno hubo una muy buena receptividad del encuentro. “Nosotros invitamos a todos y fue un gesto que hayan venido todos”, explicó una fuente con acceso al despacho presidencial. “Las conversaciones fueron muy buenas, entendemos que cada uno representa intereses y así lo hacen saber en cada encuentro, pero nosotros les decimos que traigan ideas, que necesitamos de todos para poder salir de esto. La foto del Presidente con los empresarios y de fondo todos los gobernadores es el mensaje que queremos dar, para adentro y para afuera, es con todos ”, agregó.

Pasado el saludo, los empresarios le entregaron algunas carpetas a Fernández y se saludaron “afectuosamente” con la consigna de que frente a cualquier inconveniente lo pueden llamar -”todos tenemos el celular de Fernández”- pero que las mesas de trabajo las pueden seguir con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , y su par de Economía, Martín Guzmán.

Segui leyendo:

Precios cuidados: el Gobierno sumará nuevos productos, pero permitiría aumentos en torno al 5 por ciento

Alberto Fernández apostará al desgaste de BlackRock y al apoyo de Trump para cerrar un acuerdo con los bonistas