-Es importante decir que los pronósticos son muy inestables y dependen a nivel mundial de cómo evoluciona el levantamiento de las cuarentenas y si hay o no rebrotes. El gran condicionante es lo que suceda en el frente sanitario y la velocidad en que se levante la cuarentena. Así que tu gran condicionante es si habrá o no rebrote, que fue lo que sucedió con el AMBA. Pero además la Argentina tiene condicionantes propios que hacen que la recuperación sea más rápida o más lenta, más sostenible o no. Uno es el tema de la deuda, otro el riesgo de una aceleración de la inflación y otro la crisis de confianza que acarrea la economía argentina. Y a esa última duda, que tiene que ver con las expectativas, habrá que agregar el salvataje de las empresas. Por eso no es inocuo que no hayan presntado plan de salvataje. Así que yendo a tu pregunta sobre el pronóstico, antes de la vuelta a fase uno en el AMBA el pronóstico de Invecq era una caída de 10,7%. Hoy estamos con una caída del entre 13 y 14%, supeditada al condicionantes número uno,que es el frente sanitario. Si se sale bien de la cuarentena y no hay rebrotes, la caída del PBI puede ser de 11 a 13%. Pero si en el segundo semestre no empezamos a resolver los obstáculos (deuda, moneda, confianza) nos puede ir peor.