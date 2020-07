En este caso lo que hará la administración bonaerense es entregar a cada intendente los fondos según los pedidos que hayan realizado y serán estos los que deberán administrarlos. “ No es un crédito, no lo tienen que devolver, sólo tienen que hacer un rendimiento del gasto. Pero serán los intendentes quienes negociarán con los empresarios del turismo y de la cultura de sus municipios. La gobernación no va a intervenir”.