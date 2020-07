“También hubo una importante falta de comprensión y diálogo . En particular, algunos puntos acordados verbalmente, luego no se reflejaron en las propuestas escritas”, agrega el documento, que explica que por eso, el Gobierno optó por no renovar los acuerdos de confidencialidad, extendió el plazo de la oferta hasta el 24 de julio, y anunció que la República continuaría las discusiones y le permitiría a los inversores seguir contribuyendo con una reestructuración exitosa de la deuda.