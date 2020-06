Por otra parte, también preocupa a la UIA el cierre de los comercios, ya que por más que puedan producir, no tendrán a quién venderle. “En la industria se han tomado todos los recaudos sanitarios y no ha habido contagios. Estamos al 50% de la capacidad y seguiremos así. En mi caso particular, me preocupa mucho cómo siguen todos los comercios que no pueden abrir, bares, restaurantes y confiterías, que seguirán en la misma. Y en las provincias donde abrieron, la venta cayó muchísimo”, aseguró el empresario Martín Cabrales, al tiempo que agregó: “El gobierno va a tener que actuar en consecuencia y reforzar la ayuda económica y financiera a la industria y a los comercios”.