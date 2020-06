El Gobierno juega su gran apuesta a una cuarentena muy estricta de quince días que logre domar los números del contagio que baten récords a diario. El problema es que se encuentra frente a una población hastiada que no ve resultados en el encierro y que justifica el quebrantamiento de las reglas en que el sacrificio solo recayó en ellos no en los ingresos de funcionarios o del sector público. Esta es la verdadera grieta económica. Ven a un Estado que avanza sobre la economía privada. Los funcionarios jubilados no pagan impuestos a las ganancias, como sucede a los jubilados del sector privado, por caso.