- No me gusta comparar. Uruguay tiene fortalezas institucionales que trascienden a los gobiernos, hay respeto por las reglas de juego. Desde que empezó el COVID-19 las cosas fueron cambiando, pero hasta ahora tenemos buenos resultados. Igual, hay que se prudentes, ya que no sabemos cómo y cuán profundo terminará siendo el impacto económico. La incertidumbre es muy grande.