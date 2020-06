6.- “Esta pandemia ha sido muy complicada, ha habido tantas señales confusas de qué es lo que transmite y qué es lo que no transmite. Pero hay algunas cosas en Argentina que lo han agravado, una es no haber aprovechado para tener una política más seria de testeo. Se testea muy poco y se testea muy poco a los asintomáticos. No se aprovechó bien el tiempo para hacer trazavilidad y aislamiento ”.