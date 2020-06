En su página de Instagram, la empresa publicó un comunicado para sus clientes. “Queridos clientes: los extrañamos, y no vemos el momento de poder retomar las actividades para volver a recibirlos en nuestros locales, con la pasión de siempre. En este momento tan difícil, no son todas buenas noticias. Debido a la pandemia mundial (COVID-19) que nos impacta a todos, el local La Parolaccia Casa Tua (Puerto Madero) no volverá a abrir sus puertas”, informaron. El local estaba ubicado en la Alicia Moreau de Justo al 200, a la altura de la avenida Corrientes.