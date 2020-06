Fausto Spotorno, director del Instituto de Economía de la UADE, le comentó a Infobae: “los precios de los inmuebles tienen que seguir cayendo, siguen estando muy altos y prácticamente no hay mercado. Las operaciones son tan escasas que no se puede decir que haya un precio de referencia. Por otra parte, hay récord de inmuebles sin vender y eso implica que no hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Mientras el mercado no esté compensado, difícilmente veamos una mejora en el sector inmobiliario”.