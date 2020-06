“ En un principio sólo podrá ir una persona para visitar el lugar, con no más de un representante por parte del propietario y no más de un representante por parte de la inmobiliaria”, detalló. “Además, en un inicio, la intención es mostrar sólo propiedades vacías o a estrenar, lo que habilitaría entre el 18% y el 30% de la actividad normal ”, explicó. Galpones, oficinas, locales comerciales y unidades desocupadas que no estén en consorcio, es decir casas y PH’s con entrada independiente son las clases de inmuebles que se empezarán a mostrar en la primera etapa.