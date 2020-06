“Al Central no le queda otra que cuidar las reservas, que es la más intocable de todas las variables. Está priorizando cierta estabilidad para crear la percepción de que el tipo de cambio va a estar bajo control. Está atajando penales, subió las tasas de interés, reforzó los controles, mucho más no puede cambiar las expectativas. Está faltando el resto de la política económica porque sólo con la política monetaria no podés acomodar el carro” , opinó el economista Martín Polo para quien “con tal de no perder más reservas, el Gobierno prefiere resignar más nivel de actividad. Está claro que estos controles la complican”.