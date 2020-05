“ El default preocupa porque no tenés financiamiento, no hay crédito para el sector privado. El incumplimiento de la semana pasada fue absolutamente acordado entre los bonistas y el Gobierno, eso no inquieta. El que preocupa es el otro, pero se van a poner de acuerdo. Sabemos que el Gobierno quiere acordar. Si no fuera así, sería una pésima noticia ”, afirmó el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.