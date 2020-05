Nery Persichini, Head of Strategy de GMA Capital, aportó: " con una mirada histórica, el dólar financiero está en máximos de casi 20 años, pero esto no alcanza para garantizar que no siga su escalada. Identificamos al menos siete razones que alimentan el recorrido del dólar : 1) la monetización acelerada del déficit fiscal; 2) tasas de interés en pesos fuertemente negativas en términos reales; 3) la incertidumbre en torno al noveno default de la historia argentina; 4) la menor efectividad del cepo actual y la dinámica de las reservas; 5) la pérdida de competitividad cambiaria; 6) la pésima posición técnica en bonos en pesos; y 7) la falta de brújula económica”.