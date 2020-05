Sobre la extensión del plazo de negociación, el ministro remarcó que la razón es “técnica”, ya que están planeando realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con los acreedores, dijo el ministro. Guzmán prefirió no realizar comentarios sobre si el Gobierno pagará o no los USD 503 millones, pero fuentes oficiales confirmaron que no se abonará y que los titulares de los títulos serán informados el martes de la semana próxima, ya que el lunes es feriado.