- La Argentina está en una situación difícil, pero no imposible . Se puede armar un programa razonable, sostenible y pro crecimiento. Pero hay tres requisitos: el primero es evitar caer en nostalgias sobre una época dorada que, de verdad, nunca existió. Muchas de las políticas del ministro Martín Guzmán parecen de mitad del siglo 20. No anduvieron entonces, y no van a andar ahora. El proteccionismo no anda, la inflación no es inocua, las regulaciones excesivas son asfixiadoras. Segundo, debe evitarse un default desordenado. Ello llevaría a que Argentina quedara, otra vez, aislada de los mercados globales. Eso es muy costoso. Y, tercero, hay que asegurar que la inflación se reduzca a niveles de país más o menos normal. De hecho, esto último es la clave del éxito: Argentina debe esforzarse por ser “normal”.