Caputo: “Sobran tantos dólares que el BCRA viene comprando a razón de USD 100 millones por día”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico en un evento del IAE Business School. (IAE Business School)

Durante su intervención en el IAE Summit 2026, un evento organizado por IAE Business School, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno, cuestionó a quienes critican el aperturismo del modelo libertario y destacó la compra de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Y volvió a apuntar contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y una eventual candidatura.

“En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo que toman a la gente por boluda. Realmente no se puede creer”, afirmó el ministro. Para quien la prueba más contundente es lo que paso luego de las elecciones de octubre del año pasado tras la victoria del peronismo.

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Al comienzo de su alocución, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que “nadie vio” un escenario como el actual. “Este es un Gobierno y un presidente que decidió ir hacia el orden fiscal no después de una crisis sino evitando una crisis, respetando los contratos y la propiedad privada”, remarcó.

En tal sentido, Caputo se defendió de las críticas que hablan de una “apertura indiscriminada” que impacta de lleno en la actividad industrial. Y para ello, puso datos: Argentina tiene un porcentaje de comercio sobre PBI de apenas 28% cuando Paraguay tiene casi el 80%. “¿Está habiendo una apertura alocada e indiscriminada? No", les preguntó el ministro al auditorio.

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Para Caputo hay sobrada evidencia empírica sobre los países que se abrieron al mundo cuyo su ingreso per cápita creció de 1,5 a 2 en los últimos 20 años mienta Argentina, con una política de economía cerrada, no creció nada. “Lo cual es totalmente obvio y entendible, porque ¿Cuál es el incentivo a invertir en un país que está totalmente protegido y donde se presentan todas estas incertidumbres? Ninguno”, sostuvo.

En esa línea, Caputo remarcó que lo único que atenta contra la industria es hacer lo que se hizo en años anteriores: tener un déficit fiscal financiado con emisión que genera una inflación galopante, inestabilidad cambiaria, suba de impuestos, continuas regulaciones y falta de crédito. Una declaración que se da luego de que esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la producción industrial manufacturera cayó 2,8% interanual en abril tras el repunte de marzo.

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El “nuevo modelo” y lo que falta

Con el cambio de modelo, Caputo afirma que la economía comenzó a recuperarse y los datos -que elige mostrar- lo acompañan: las exportaciones están en niveles récord, cayó fuertemente la inflación y la inflación. Sin embargo, reconoció que los salarios todavía tienen que recuperar. “Ustedes lo ven al consumir, hoy hay mucha mayor variedad de producto a mucho mejor precio. Este es un modelo que favorece a la gente y, además, derriba mitos sobre la restricción externa”, sostuvo.

Bajo su perspectiva, en este nuevo modelo “hay dólares para todos los que quieren importar y para todos los que quieren repatriar dividendos”. “Sobran tantos dólares que el Banco Central ha venido comprando a razón de USD 100 millones por día”, argumentó. Una afirmación que se da luego de que la semana pasada la entidad que conduce Santiago Bausil logró superar la meta anual de USD 10.000 millones que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School. (IAE Business School)

“Meta hay una sola, que son estos USD 10.000 millones que hemos ya comprado. Es la primera vez que Argentina cumple con esta meta y ni hablar con esta anticipación, siete meses antes”, destacó. Y puntualizó que es meramente importante porque se da en medio de un shock externo con el conflicto de Oriente Medio. Sin embargo, Caputo ya reconoció que es muy difícil que el BCRA pueda mantener este mismo ritmo de compras de reservas en los meses que restan del año.

“Nosotros somos tan optimistas porque vemos que el proceso de desinflación a retomado, el nivel de actividad va a ir ganando más momento más allá de la volatilidad intermes que hasta para nosotros es sorprendente”, afirmó Caputo quien volvió a destacar que ellos prefieren mirar la tendencia ciclo ya que permite ver más puramente la tendencia. En esa línea sostuvo que espera un 2027 muy diferente y no lo diría si fuera consenso.

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“No voy a usar la frase de que la economía se va llevar apuesta a la política porque se enojan”, deslizó entre risas Caputo, quien aseguró que la economía va a prevalecer y que como sabe lo que van a seguir haciendo ademas de contar más información sobre lo que viene y es por eso es optimista y no espera un 2027 clásico año electoral argentino. “Tanto la gente como el mercado se van a dar cuenta antes de que el 2027 que el 2027 no va a ser ese año que muchos creen”, sostuvo.

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