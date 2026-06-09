El mensaje del Papa a los empresarios argentinos: “El mundo necesita que trabajen en favor de una economía al servicio del bien común”

León XIV

En el contexto del 29° Encuentro Anual ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el Papa León XIV envió un mensaje a los dirigentes de empresa argentinos y los alentó a poner a la persona humana en el centro de su actividad.

Por medio del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, el Santo Padre instó a poner a la persona humana en el centro de la actividad empresarial y a promover una economía orientada al bien común.

PUBLICIDAD

El mensaje de León XIV a los empresarios locales

Este es el texto completo del pontífice:

“El Papa León XIV saluda cordialmente a los participantes y organizadores del 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2026, convocando a reflexionar sobre los desafíos del liderazgo empresarial en el contexto actual. El Santo Padre los anima a poner en el centro de su quehacer aquello que es verdaderamente esencial: la persona humana y su dignidad, recordando que el mundo ‘necesita con urgencia empresarios y dirigentes que, por amor a Dios y al prójimo, trabajen en favor de una economía que esté al servicio del bien común’ (Mensaje a la 31ª Conferencia Industrial de Argentina). Asimismo, y a la luz del legado de su fundador, Enrique Shaw, cuya próxima beatificación constituye un signo de esperanza, los exhorta a renovar su compromiso de promover empresas como auténticas comunidades de personas, al servicio generoso de toda la sociedad. Su Santidad los invita a no perder de vista que la verdadera transformación del mundo nace de corazones que buscan sinceramente a Dios; por ello, invocando la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Consejo, imparte a todos la implorada bendición apostólica, como prenda de copiosos dones celestiales”.

PUBLICIDAD

La edición 2025 del evento de ACDE

El 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa se realiza hoy e mañana bajo el lema "Lo esencial ¡Ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas", en el Regimiento I de Patricios, en Palermo

Luego de la lectura de la misiva del Papa, la presidente del Encuentro Anual de ACDE y directora global de Recursos Humanos de Accenture, Alejandra Ferraro, dialogó con la presidente de la UNIAPAC Internacional, Sigrid Marz. En tanto, Silvia Bulla, expresidente de ACDE, asumió como nueva titular de UNIAPAC Latinoamérica. UNIAPAC es la organización internacional que nuclea las organizaciones de empresarios cristianos alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

Luego, la primera jornada continuó con el panel Liderar para el bien común. El desafío de la coherencia en la construcción de una sociedad más justa y humana, que compartieron el dirigente sindical Carlos Cúster; la presidente de la Asociación de Mujeres Independientes Federales y nieta del fundador de ACDE, Enrique Shaw, María Elena Critto; el intendente de la localidad de Leandro N.Alem de la provincia de Misiones, Matías Sebely; la presidente de ACDE Tucumán, Fedora Viviani y el cofundador de la Fundación Espartanos, Eduardo “Coco” Oderigo.

El evento tiene cuatro ejes: el rol del empresario en la construcción del bien común; el tiempo que nos toca vivir; la nueva realidad del mundo del trabajo y los líderes que la Argentina necesita.

PUBLICIDAD

“‘Lo esencial ¡ahora!’ es una llamada a no postergar lo importante. Un desafío a liderar con profundidad en medio de la urgencia. Una invitación a aprender, a conectar y a salir renovados, con ideas claras sobre cómo impactar positivamente allí donde cada uno tiene responsabilidad.Los invito a ser parte de este Encuentro con el corazón abierto y la convicción de que, si ponemos en el centro lo verdaderamente esencial, podremos contribuir a transformar nuestras empresas y, con ellas, nuestra sociedad. Con esperanza y compromiso", destacó Alejandra Ferraro, presidente del 29° Encuentro Anual ACDE.

El evento continuará mañana desde las 9 de la mañana con un panel de Ferraro y el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba.

Así continuará la agenda:

9:30 - El tiempo que nos toca vivir

Las nuevas tensiones que atraviesan la sociedad y las empresas. Demografía, familia y futuro social. Argentina y el mundo: productividad y competitividad.

Demografía y familia: el futuro se juega ahora

Padre Mariano Caracciolo , Vicario para los Jóvenes de la Diócesis de San Isidro.

María Inés Passanante , profesora Ordinaria de la Universidad Católica Argentina.

Modera: Gastón Podestá, empresario

El nuevo mapa del mundo que ningún líder puede ignorar

Fabián Calle, Senior Fellow de Florida International University.

Productividad y desarrollo, el desafío argentino

Mariano Bosch , cofundador y CEO de Adecoagro.

Sofía Pescarmona , CEO de Lagarde.

Gustavo Manríquez , CEO de Banco Supervielle.

Modera: Felicitas Castrillón, VP Communications and Publicity de The Walt Disney Company LatAm.

11:30 - Irremplazablemente humanos

Inteligencia artificial, trabajo y el valor único de la persona. El desafío de integrar la tecnología sin perder el foco en las personas. Educación y nuevas habilidades.

PUBLICIDAD

El imperativo humano en la era de la tecnología

Majd Sakr, Chief Learning and Research Officer de Accenture.

Las empresas y su desafío: la persona en el centro

Walter Abrigo , Director General y Socio de Santex.

Erica Reynoso , People Director de Naranja X.

Modera Silvia Tenazinha, Director General Argentina de Salesforce

Educación y futuro: desafíos en un contexto de cambio

Marcela de la Fuente, Directora Ejecutiva del Colegio Madre Teresa.

Claudia Viviana Gómez , Presidente de la Fundación Queen Mary.

Modera Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer del Grupo Financiero Galicia.

14:15 - El desafío de liderar hoy

Empresas competitivas y liderazgo humano en la Argentina actual. Propósito, competencias y compromiso necesarios en el nuevo contexto.

Liderar empresas más humanas

Alejandro Melamed, Founder & CEO de Humanize Consulting.

Liderar hoy las organizaciones del futuro

Tomás Giovanetti , CEO y fundador of TGA.

Verónica Marcelo, Líder en el desarrollo y transformación de negocios.

Alejandra Ferraro , Directora Global en Área de Recursos Humanos de Accenture.

Modera: Tristán Rodríguez Loredo, Editor de Economía de Noticias/ Perfil.

El liderazgo se juega en equipo

Felipe Contepomi , Entrenador principal del Seleccionado Nacional de Rugby.

Eduardo Braun, Especialista en liderazgo y cultura de las organizaciones.

15:45 - Palabras de cierre

Víctor Valle, presidente de ACDE.