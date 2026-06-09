Boom de Vaca Muerta y la minería: generaron la misma cantidad de dólares que el agro en el primer cuatrimestre

Según cifras oficiales, el sector energético y minero igualaron la cantidad de divisas que generó el agro en el primer cuatrimestre. (REUTERS/Alexander Villegas)

La energía y la minería se transformaron en un motor clave de la economía argentina en los últimos años a tal punto que, según estimaciones privadas en base a datos oficiales, el sector aportó la misma cantidad de dólares que el agro en el primer cuatrimestre del año.

Un informe de la consultora 1816 titulado “El futuro llegó hace rato” revela un cambio clave en la matriz exportadora argentina. La producción y exportación de petróleo, gas y minería generaron en el primer cuatrimestre del año prácticamente la misma cantidad de divisas que el campo, alcanzando ambos sectores una oferta neta de alrededor de USD 8.150 millones cada uno, de acuerdo con la clasificación sectorial del BCRA.

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La consultora señaló que “todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y lo cierto es que ese futuro ya llegó” y destacó que, la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por parte del segmento energético y minero sumados fue tan grande como la de cereales y oleaginosas durante los primeros cuatro meses del año.

Componentes de la generación de divisas

De todas maneras, cabe destacar que en el caso de las cerealeras, el 91% de los dólares del cuatrimestre provinieron de exportaciones netas. En cambio, en el segmento de petróleo, gas y minería, el comercio exterior representó el 71% de los ingresos en divisas, mientras que el restante 29% llegó esencialmente de la liquidación de las obligaciones negociables. Es decir, colocación de deuda en moneda extranjera por parte de las empresas sectoriales.

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“Estos números dejan más que claro que la energía y la minería son el futuro, pero también el presente y el pasado reciente”, indicó 1816. La participación de estos sectores en la generación de divisas impacta de manera directa en la balanza de pagos y en la dinámica cambiaria del país.

Pese a la paridad alcanzada en el primer cuatrimestre, la comparación entre sectores no contempla los dos meses más “fecundos” para la cosecha gruesa del agro, mayo y junio, en los que tradicionalmente -junto a abril- se concentra la mayor liquidación de divisas por parte del sector agrícola.

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El desempeño anual completo del campo suele definirse en ese período, por lo que la comparación cuatrimestral presenta una instantánea parcial del año. De hecho, buena parte de esos dólares fueron adquiridos por el Banco Central tanto dentro como fuera del mercado cambiario, lo que permitió que la autoridad monetaria alcance la meta de USD 10.000 millones fijada para todo 2026 a comienzos de junio.

Impacto bursátil y el efecto ANSES

El análisis de 1816 también aborda el efecto de la suba bursátil reciente en la energética estatal YPF. En los últimos días se registró “récord en 15 años el precio de las acciones de YPF”, lo que generó un impacto considerable en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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“Por la suba del mercado y las compras que hizo ANSES desde mayo de 2025, la posición del FGS en la energética estatal alcanzó los USD 1.736 millones esta semana versus menos de USD 100 millones cuando asumió Milei, calculamos nosotros”, indica el informe.

Plataformas petroleras se ven en la perforación de petróleo y gas de esquisto de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, Argentina 21 de enero de 2019. Foto tomada el 21 de enero de 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

Esta valorización refuerza el peso de la energía en los activos estratégicos del sector público y en la capacidad de financiamiento del sistema previsional.

¿Cambia la estacionalidad?

El equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, considera que la Argentina atraviesa un cambio en la estacionalidad del mercado cambiario. Esta dinámica es impulsada, justamente, por la aparición de los rubros petroleros y mineros como un eje clave de la economía argentina.

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A mediados de abril, el titular del BCRA, Santiago Bausili, se refirió a este cambio de paradigma al sostener que el crecimiento de los sectores energético y minero podría generar un flujo de divisas más distribuido a lo largo del año, a diferencia del esquema tradicional concentrado en la temporada de cosecha en el “trimestre de oro” que se extiende de abril a junio.

Consideró el presidente del BCRA que “todavía existe una percepción muy arraigada sobre la estacionalidad del mercado de cambios, porque durante décadas la dinámica estuvo marcada por el impacto estacional de la cosecha gruesa”.

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El funcionario proyectó un cambio estructural en la matriz exportadora del país: “Sin embargo, el país está evolucionando y convirtiéndose en una economía más diversificada hacia la energía y, eventualmente, la minería. Entonces, empezaremos a ver un desempeño más equilibrado en nuestras reservas”.