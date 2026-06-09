Economía

Ricardo Delgado: “La economía argentina está caminando a dos velocidades, muy heterogénea”

El economista analizó en Infobae al Regreso el impacto del ajuste sobre la industria y la construcción, advirtió por el aumento de los costos en dólares y señaló que la recuperación solo beneficia a pocos sectores

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Ricardo Delgado afirmó que la economía argentina avanza a dos velocidades y mostró una heterogeneidad marcada entre sectores

En medio de una economía marcada por oscilaciones y señales de estancamiento, el economista Ricardo Delgado, presidente de Analytica, analizó en Infobae al Regreso los efectos de la caída en la actividad productiva y el impacto desigual sobre los distintos sectores.

Con datos duros y un diagnóstico crudo, Delgado advirtió sobre el aumento de los costos en dólares, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para reactivar la construcción y la industria. Frente a un contexto de ajuste, el especialista subrayó la importancia del equilibrio fiscal, pero alertó que la recuperación todavía no llega a la mayoría de los argentinos.

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La economía de serrucho y el estancamiento sectorial

Matías Barbería describió: “Estamos viendo una economía que los economistas llaman economía de serrucho, expansión, contracción, expansión, contracción”.

Los últimos datos oficiales muestran que la actividad de la construcción cayó un 4% en abril respecto de marzo, mientras que la industria experimentó una baja del 2,1% mensual desestacionalizada.

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El corte de la obra pública explica parte de la caída en la construcción y el sector privado todavía no compensa esa ausencia de inversión estatal (REUTERS/Marcos Brindicci)
El corte de la obra pública explica parte de la caída en la construcción y el sector privado todavía no compensa esa ausencia de inversión estatal (REUTERS/Marcos Brindicci)

Barbería precisó que, desde noviembre de 2023, la industria acumula una contracción del 5% y la construcción retrocede un 22% desde el cambio de gobierno. “Esto es un quinto de la actividad”, subrayó.

Explicó que parte fundamental de esta caída responde al “corte de la obra pública, que nunca volvió”, y que el sector privado aún no logra compensar esa ausencia de inversión estatal.

Delgado sumó que la economía argentina atraviesa una etapa de “mucha heterogeneidad, no solo entre sectores sino dentro de los propios sectores”. Citó que, por ejemplo, “la siderurgia está un 33% por debajo de los niveles de producción del período 2016-2023”, mientras que “la industria automotriz un 9%, la plástica un 16%”.

Salario real, costos fijos y crédito en problemas

Consultado sobre el poder adquisitivo, Delgado fue contundente: “El salario real no mejoró”. Explicó que “al principio, cuando bajó mucho la inflación, el salario real mejoró, sobre todo en la segunda parte del primer año, pero a partir de junio, julio del año pasado, empieza a caer de vuelta”.

Ricardo Delgado sostuvo que el salario real no mejoró y advirtió una nueva caída del poder adquisitivo desde junio y julio del año pasado (REUTERS/Agustin Marcarian)
Ricardo Delgado sostuvo que el salario real no mejoró y advirtió una nueva caída del poder adquisitivo desde junio y julio del año pasado (REUTERS/Agustin Marcarian)

El economista advirtió sobre el peso creciente de los costos fijos en el ingreso de las familias: “Hace tres o cuatro años representaban alrededor del 30%; hoy representan el 55%”. De ese modo, el dinero disponible para otros gastos se redujo de 70 a 45 puntos porcentuales.

Delgado también alertó sobre el deterioro del acceso al crédito: “Apareció mucho el crédito para compensar el mayor peso de los costos fijos, pero ahora está en problemas por la mora, sobre todo en fintech, electrodomésticos y mutuales”. La situación es especialmente delicada en “tarjetas de consumo muy habituales en el interior del país”.

El tipo de cambio, el costo de la construcción y los desafíos de fondo

La política cambiaria fue otro eje central del análisis. Delgado criticó la estrategia oficial: “Tenés caída del salario en pesos y aumento del salario en dólares, que es un costo de producción en Argentina”. Detalló que “el tipo de cambio se planchó en 1.400 con una inflación que acumula 15 puntos desde entonces”, lo que implica un encarecimiento de los costos en dólares.

El acceso al crédito enfrenta problemas por la mora, sobre todo en fintech, electrodomésticos, mutuales y tarjetas de consumo del interior del país (REUTERS/Dado Ruvic)
El acceso al crédito enfrenta problemas por la mora, sobre todo en fintech, electrodomésticos, mutuales y tarjetas de consumo del interior del país (REUTERS/Dado Ruvic)

En diálogo con la mesa, sostuvo: “Desde que asumió Milei, el costo de la construcción en dólares subió un 80%”. Esto significa que “levantar una pared vale casi el doble en dólares que al principio de la gestión”.

Delgado insistió en que el tipo de cambio “no hay que mirarlo solo desde lo financiero, sino también como una herramienta que incentive la actividad productiva”.

Para el presidente de Analytica, el desafío central de la política es “cómo hacer para incluir cada vez más a la Argentina” y evitar que la recuperación se limite a los sectores exportadores, sin derramar en la industria, el comercio y la construcción urbanos.

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