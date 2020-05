Horas más tarde, la polémica pareció llegar a su fin cuando el nieto del ex ministro, Facundo Carrillo –secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del Gobierno porteño– se reunió con autoridades de la DAIA, quienes reconocieron que por el momento no han surgido elementos que demuestren que el sanitarista de Perón haya tenido simpatías por el nazismo. “Si aparece alguna prueba la vamos a poner en conocimiento de la familia y vamos a salir a condenarlo. Por ahora las pruebas no están. Nosotros no vamos a condenar a nadie en base a supuestos”, explicó Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, quien aclaró que la investigación sigue abierta y se pidieron informes al Museo del Holocausto y los investigadores de su propio centro de estudios.