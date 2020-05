- Entiendo que se están portando con cierta sensatez, pero eso es si podes llegar al sindicato. Pensemos en un restaurante o un local comercial que no tienen clientes, se quedaron sin ventas y ahora no pueden abrir. ¿Qué hacen con sus empleados que no pueden llegar al trabajo porque no son esenciales y, además, porque no tienen nada que hacer? Está el ATP, pero no sé quién lo recibió.