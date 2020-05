La familia Carrillo se comunicó con las autoridades del Centro Simón Wiesenthal y también con el ex secretario de Derechos Humanos. Facundo asegura que los primeros contestaron con evasivas, no presentaron pruebas y tampoco se retractaron. “Armaron flor de lío y ahora no están. Es una actitud irresponsable decir eso y después no sostenerlo ni retractarse” , señaló.