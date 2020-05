El nivel de participación en el canje no es una cuestión trivial o anecdótic a. Conseguir determinadas mayorías permite incluir en el canje a los “holdouts”, es decir aquellos que originalmente decidieron quedarse afuera . Es, de hecho, el mayor peligro que tiene esta operación para los bonistas que no acepten participar: que el Gobierno logre sumarlos contra su voluntad y que, encima, reciban un bono mucho más largo respecto a los que ingresaron originalmente. Por ejemplo, si un inversor posee un Global 2021 podría optar por un nuevo papel al 2030. Pero si no lo hizo originalmente, Economía podría asignarle el nuevo título que se emitirá al 2047.