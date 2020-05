A horas de cerrarse el canje de la deuda, el dueño del Malba consideró que la solución no está tan lejos. “Si el Gobierno mejora la oferta 10 puntos, es decir, ofreciera 44, creo que los fondos podrían aceptar . Son alrededor de USD 5.000 millones a pagar en 10 años, un poco más de un punto del PBI. No tendría sentido no entrar a un acuerdo que tendría un costo muy grande para la Argentina”, señaló Costantini en una entrevista con Forbes realizada vía Instagram.