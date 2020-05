La posición de Guzmán fue ampliamente defendida por Sachs, quien la aplaudió con bombos y platillos, y cuestionada por Uribu , quien consideró que no es creíble la propuesta de un gobierno que plantea que no pagará nada por tres años y que recién la próxima administración tendrá que hacerse cargo. Sugirió reescribir la oferta no para pagar más, sino para demostrar los esfuerzos que la actual gestión está dispuesta hacer para garantizar el cumplimiento de sus compromisos.