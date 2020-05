- Creemos que algunos cambios pueden ser permanentes. Por ejemplo, pensemos en las aerolíneas. Una gran parte del negocio de las aerolíneas son los viajes de negocios. Las empresas están aprendiendo a prescindir de los viajes , puede ser bastante caro enviar gente por todo el mundo y creemos que una vez desarrolladas medidas alternativas más eficientes en términos de costos, ese rubro no va a ser el mismo. Incluso si el turismo comienza a resurgir después de la pandemia, eso tendrá un impacto en las aerolíneas porque es sólo una parte. Lo mismo ocurre con los hoteles. Otro ejemplo es el de las empresas que encontraron que no tenían tantas dificultades para que sus empleados trabajen a distancia . Ya ha habido algún movimiento en esa dirección, se puede ver en el sector de la informática desde antes de esta crisis. Esas personas se sienten muy cómodas trabajando en casa. Quizás las compañías puedan arreglarse con espacios más pequeños. Esto está acelerando la tendencia hacia la digitalización que ya estaba en marcha y, si esto resulta ser rentable, ¿por qué no? Al final del día, reducir los costos es una gran parte de la toma de decisiones empresariales. De la misma forma, eso implicaría un cambio en los sectores de transporte y, por supuesto, implicaría una menor demanda de combustible. Creemos que algunas de estas cosas se mantendrán, algo que habría tomado tal vez 15 años está sucediendo en un período muy corto de tiempo.