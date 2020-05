Luego de varios meses sin dar a conocer su visión sobre la situación económica del país, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo opinó sobre el impacto que tendrán las medidas que tomó el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus. “La crisis se va a agravar en los próximos meses y quizás en los próximos trimestres porque todavía no hemos visto todos los efectos económicos y sociales de la paralización virtual de un alto porcentaje de la actividad económica. No hay muchas cosas que el Gobierno pueda hacer para atenuar en lo inmediato los efectos económicos y sociales de esta crisis ”, dijo esta semana durante una videoconferencia organizada por Fundación Federalismo y Libertad en la que participaron unas 200 personas.