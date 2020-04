De ahí que más allá de las preocupaciones por la disparada del déficit fiscal y la consecuente demanda de emisión monetaria, no sólo en la Argentina, sino en casi todo el planeta, como consecuencia de las necesidades de cobertura a trabajadores, empresas y el propio Estado por el efecto transitorio de caída casi a cero de muchas actividades relativamente no esenciales, no hay duda de que en la transición no quedan otros caminos, más todavía en una Argentina que se ha ocupado en el pasado más por destruir los instrumentos de política económica, en particular la moneda, que de fortalecerla. Sin embargo, detrás de toda crisis se cree que hay una oportunidad para poder salir mejores.