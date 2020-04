Un usuario de Twitter creó un “Mundial de Provincias” y lo amenazaron con cerrarle la cuenta: “No sabemos divertirnos”, dice

Hace tres días, el fotógrafo chaqueño Paul Delon inició un juego para que todos disfrutaran en la cuarentena, pero fue mucho más allá de lo que pretendía ser. Recibió agresiones y denuncias de uso de bots para que triunfara una determinada provincia. No obstante, si no le dan de baja la cuenta, hoy se disputaría la final: Mendoza vs. Tierra del Fuego