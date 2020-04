Consultadas sobre la asistencia estatal en materia laboral, el 70,7% contestó que no está utilizando ningún beneficio; el 22,5% reclamó la reducción y prórroga de las cargas patronales; el 4% pidió el Repro y el 2,2%, la asignación compensatoria al salario . Sobre los créditos bancarios al 24%, sólo el 21,7% respondió que tuvo acceso a la línea. Casi el 38% dijo que no intentó acceder, y el resto tuvo dificultades por distintos motivos (por calificación crediticia, por no poder comunicarse con la entidad o porque le ofrecieron un interés superior).