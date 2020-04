Si el dólar no está más elevado, es porque la economía está con un virtual corralito ya que los números que se entregan para ser atendidos en las ventanillas de los bancos son escasos. Cada sucursal recibe pocos clientes, porque redujeron el personal para disminuir las probabilidades de contagio. Por eso hay gente que no maneja el homebanking que no puede retirar los plazos fijos a su vencimiento o demora en cobrar los cheques.