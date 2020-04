"Este cambio en el régimen informativo está relacionado con la Reforma Tributaria del Gobierno de Mauricio Macri de fines de 2017, con el blanqueo y con el intercambio de información automático de la OCDE, que busca que las personas no evadan impuestos a través de estructuras en paraísos fiscales, donde no tienen que declarar que son los dueños de la empresa . Esos lugares no le informan al resto del mundo sobre los verdaderos dueños de esos bienes. Forma parte de un plan global al que la Argentina se adhirió y la AFIP ahora lo reglamenta”, aclaró Ezequiel Passarelli, especialista en impuestos.