“En esta etapa de emergencia no hay que guardarse nada para tratar de rescatar, sobre todo a miles de empresas que, sin apoyo, desaparecen. Hay capital social y de trabajo que hay que proteger. En una segunda etapa vendrá cómo ordenarnos hacia adelante, parece que estamos enfocados en la emergencia y no tanto en cómo salimos el día de mañana; la consecuencia de estas medidas cuando hay millones de argentinos que dependen del día a día y el soberano les dice ‘quedate en tu casa no podes trabajar’, lo dice por un bien colectivo pero individualmente está afectando a esa gente que está en la informalidad, que tiene ingresos muy bajos, quedó demostrado que esta estructura del Estado es tan fofa que no logra llegar a donde quiere, como lo vimos en la compra de alimentos o en demoras en el salario de emergencia” , reflexionó.