“Hoy estamos en una disyuntiva de hierro. No hay recaudación por lo menos en los municipios hay una caída que va del 35% al 45%. En este contexto, los 135 intendentes le va a ir a pedir plata al gobernador Kicillof que se va a dar vuelta y le va a pedir fondos a Nación que tampoco tiene y la salida que le queda es emitir, pero no puede sobreemitir porque se la va a ir al dólar. La ventaja de las cuasimonedas es que no va al dólar” , explicó el ex funcionario.