Consultado sobre si se había discutido en la mesa de los industriales el avance del proyecto de ley que están elaborando los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, con el que se buscaría crear un impuesto por única vez a la riqueza no productiva, Funes de Rioja dijo que prefería no opinar directamente de la idea del tributo, aunque hizo la salvedad de que le parecía importante que se entienda que no hace falta más impuestos sino más incentivos a la inversión.