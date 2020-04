- El precio no podrá superar los USD 5.000. Está pensado para que sea de bajo costo y accesible dada la coyuntura. Pero eso no lo hace, bajo ningún concepto, de baja calidad. Por el contrario, sus atributos son la seguridad, la confiabilidad y que además es de fácil uso, previendo que eventualmente no sean profesionales de la salud expertos en respiración mecánica quienes tengan que operarlo.