El Presidente también habló de los precios y volvió a definir como “sinvergüenzas” a quiénes los aumentan. “Estamos viendo cómo ayudamos a los monotributistas de las categorías C y D y cambiamos la ley de Abastecimiento que permite que controlemos en conjunto, con gobernadores y municipios, cómo evoluciona los precios. Le pedí al ministro de Desarrollo Económico que por favor vaya sobre los grandes productores de alimentos. Esto es como el juego del gran bonete, nadie me dice quién fue. Tenemos que detectar donde los precios se inflan y ser inflexibles con quienes lo hacen. No hay ningún argumento real para que los precios aumenten ”, expresó. En otro pasaje de la conferencia instó a terminar con los “especuladores y sinvergüenzas”.