- Sí, ahora en Anmat dicen que tienen una mesa chica que va a aprobar este tipo de desarrollos. Esperemos que sea así. Las clínicas, por otro lado, nos aseguran que los van a usar igual, aunque no estén aprobados. Queremos cubrir la zona que con 15 respiradores para casos críticos. Los médicos están a favor, lo mismo que los terapistas y todos los neumonólogos de la zona. ¿Sabe quién arregla los respiradores en ciudades como las nuestras? El electricista que más maña se da. Me gustaría que Anmat lo vea, claro. Vino gente de Fabricaciones Militares, tomó parámetros y estaban todos bien. Hay temas morales y legales, pero no sé quien tiene que resolverlos.