“A grandes rasgos, en acciones dejamos de caer básicamente porque el humor de afuera mejoró mucho, pero acá lo que falta de verdad es que se resuelva la deuda con ley de Nueva York. Para eso, primero necesitamos la oferta oficial y que se empiece a negociar en firme sobre algo. Por ahora no veo nuevas caídas, pero tampoco rápida recuperación hasta no tener resuelta la deuda”, explicó a Infobae Ariel Sbdar, Head of Strategy en Banco Industrial (BIND).