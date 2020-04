“Tenemos la esperanza de poder abrir la post venta porque ahí tenemos gente que realiza actividades esenciales. Hay que pensar en los vehículos de, por ejemplo, distribución de los alimentos o de la salud, que son unidades que necesitan un mantenimiento importante y hoy no lo están recibiendo porque tenemos los talleres cerrados. Corremos el riesgo que si no tenemos vehículos en condiciones, nuestros médicos no puedan trabajar bien”, concluyó el presidente de ACARA.