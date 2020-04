Para el economista, “es difícil que un banco preste a clientes nuevos que no sabe en qué condiciones se lo van a devolver . Cuesta mucho por el lado de las garantías. Armar una cartera nueva de créditos para pymes, que los comerciales salgan a buscar esas empresas y las revisen, lleva tiempo. Y el sistema financiero argentino hace rato que ha perdido ese músculo. La verdad es que no estoy seguro de que los bancos estén con la infraestructura necesaria para llegar a las pymes. Básicamente no saben a quien darle y a quien no".