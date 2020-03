— Un beneficio tributario más prolongado; el Repro no alcanza. El Gobierno partió de dos diagnósticos equivocados. El primero es haber colocado el foco solo en las personas más pobres, cuando el problema es más generalizado. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia destinado sólo a los monotributistas de las categorías A y B deja afuera a muchos pequeños comerciantes que ahora no tienen ingresos . Y no todos los monotributistas de categoría C tienen ahorros suficientes como para aguantar mientras la actividad esté parada. Esta no es una crisis tradicional que solo genera un aumento de la pobreza, a diferencia de otros. Estos sectores de clase media baja están más desprotegidos que los beneficiarios de los planes sociales .