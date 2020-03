En cuanto a los requisitos, la persona solicitante deberá ser ciudadano argentino nativo (por opción o naturalizado), residente en el país, o extranjero con residencia legal en Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud; tener entre 18 y 65 años de edad; no percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, a excepción del realizado en el marco del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; trabajo por cuenta propia como monotributista de categoría “C” o superiores o como autónomo; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo; y planes sociales. En este último punto se aclaró que el IFE “es compatible con la percepción: de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, de asignaciones familiares correspondiente al subsistema contributivo para personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, de asignaciones familiares para los trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y del programa Progresar”.