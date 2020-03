Algunos datos del principal banco del país, el Banco Nación, sirven para graficar la situación. Cada mes, el Nación paga 1.952.000 jubilaciones y pensiones en todo el país. De ese universo, calcula que solamente 13.000 jubilados no tienen su tarjeta de débito; ya las mandó a imprimir y se las enviará. Pero a la vez, hay otros 341.000 jubilados que no utilizaron su tarjeta en los últimos tres meses. Es imposible saber cuántos de ellos no la utilizaron pudiendo hacerlo y cuántos sencillamente no tienen la tarjeta, la tienen vencida, nunca la habilitaron y tantas otras situaciones.