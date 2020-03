En unas semanas los ministros proclamaron la asistencia a la industria, el comercio exterior y los jubilados, pero falta atender a una fracción de ciudadanos muy vulnerables. Los profesionales mayores de 60 años y menores de 65 años que brindan servicios autónomos en la Argentina. Aquellos que aún no se jubilaron pero contribuyen desde siempre para que las empresas no tengan que instalar más empleados en su nómina, pagándose la jubilación por su cuenta. ¿Qué alivio se les puede brindar a los ingenieros, abogados, contadores, licenciados, arquitectos comprendidos entre los 60 y 65 años? Porque las empresas no los contratan y la jubilación no les asiste.