Algunos de ellos plantearon problemas para transportar algunos insumos a sus plantas en otras provincias, en tanto que otros se preguntaban si las fábricas que le producen insumos a la industria alimenticia, pero no exclusivamente, están o no incluidos entre los que deben trabajar durante la cuarentena . Es el caso, por ejemplo, de las empresas Siderar y Aluar, que fabrican también para otras industrias y que además tienen un proceso de producción continuo y no pueden parar sus hornos. Del encuentro, quedó claro que como son proveedores del rubro alimenticio, deben estar funcionando normalmente, precisaron fuentes oficiales.