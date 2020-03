“Si bien Griesa no falló sobre la cuestión de fondo, sí les dio un aval implícito al permitir extender la cláusula de pari passu al AY24. Y aclaro que el hecho de que un bono sea ley local no implica necesariamente que sea deuda interna. No es un evento que necesariamente se vaya a dar, ya que tendrían que lograr que un juzgado acepte la presentación y que eventualmente dé lugar al pedido de declarar el AY24 como deuda externa. Pero es un riesgo que a mi juicio no se puede minimizar", explicó.