En Japón, el Gobierno volcó miles de millones de dólares (obviamente en yenes) para subsidiar a los empleados que no pudieron concurrir a sus trabajos, en muchos casos para cuidar a los hijos que no asistían a los colegios. Las pequeñas empresas acceden a préstamos a tasa cero. Y el primer ministro Shinzo Abe anunció que habrá más medidas en la misma dirección. En Hong Kong se repartió el equivalente a USD 1.285 por adulto, aunque algunos sospechan que no fue sólo como paliativo por la crisis económica sino también para acallar las protestas.