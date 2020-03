Los más grandes tiene sus deudas garantizadas: les conviene cobrar los seguros antes de negociar quitas. Así, las trabas están en las empresas medianas y chicas; también en marcas internacionales en cuyas casas matrices no quieren saber nada con cobrar sólo el 50 por ciento. De esa parte de la deuda de $7.000 millones, sólo $1.500 millones están garantizados, aseguró uno de los proveedores. “Del resto, son muy pocos los que están cubiertos. El tema es que si la empresa no encuentra un comprador, no tiene salida. Y aún no hay nadie dispuesto. Es una empresa que agoniza cada día. Necesita dinero y mercadería y son dos cosas que hoy no tiene ”, explicó.